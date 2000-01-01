08.02 21:00 MIGnews.com
ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе
Официальный представитель ЦАХАЛа:
"Недавно танки ЦАХАЛа атаковали две позиции террористов ХАМАС в северной части Газы."
Танки ЦАХАЛа атаковали позиции ХАМАСа недалеко от района Зиким, к северу от Бейт-Лахии.
Ранее, ЦАХАЛ сообщил
, что палестинские террористы в Газе выпустили по меньшей мере одну ракету по южному Израилю в субботу вечером, 8 февраля.
Сообщается, что ракет приземлилась в открытом поле.
Согласно региональному совету Шаара Ханегева, пострадавших нет.
Поскольку ракета была нацелена не на населенный пункт, сирены ракетной тревоги не сработали.
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