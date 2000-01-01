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ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе | Фото:08.02 21:00   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа в Газе

Официальный представитель ЦАХАЛа:

"Недавно танки ЦАХАЛа атаковали две позиции террористов ХАМАС в северной части Газы."

Танки ЦАХАЛа атаковали позиции ХАМАСа недалеко от района Зиким, к северу от Бейт-Лахии.

Ранее, ЦАХАЛ сообщил, что палестинские террористы в Газе выпустили по меньшей мере одну ракету по южному Израилю в субботу вечером, 8 февраля.

Сообщается, что ракет приземлилась в открытом поле.

Согласно региональному совету Шаара Ханегева, пострадавших нет.

Поскольку ракета была нацелена не на населенный пункт, сирены ракетной тревоги не сработали.


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