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ЦАХАЛ арестовал палестинца, атаковавшего солдата | Фото:08.02 19:16   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал палестинца, атаковавшего офицера

Израильские силы арестовали палестинца, подозреваемого в том, что он бросил коктейль Молотова в офицера МАГАВ на Западном берегу, сообщили военные в субботу, 8 февраля.

"Вчера солдаты ЦАХАЛа в городе Хеврон арестовали террориста, который бросил коктейль Молотова в сотрудника пограничной полиции в понедельник", - сообщили в Армии обороны Израиля в Твиттере.

ЦАХАЛ не предоставили никакой информации о личности подозреваемого.

Военные заявили, что после ареста его взяли на допрос. Офицер получил легкие ранения в результате атаки.


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