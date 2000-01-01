08.02 19:16 MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал палестинца, атаковавшего офицера

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские силы арестовали палестинца, подозреваемого в том, что он бросил коктейль Молотова в офицера МАГАВ на Западном берегу, сообщили военные в субботу, 8 февраля."Вчера солдаты ЦАХАЛа в городе Хеврон арестовали террориста, который бросил коктейль Молотова в сотрудника пограничной полиции в понедельник", - сообщили в Армии обороны Израиля в Твиттере.ЦАХАЛ не предоставили никакой информации о личности подозреваемого.Военные заявили, что после ареста его взяли на допрос. Офицер получил легкие ранения в результате атаки.