08.02 19:16 MIGnews.com
ЦАХАЛ арестовал палестинца, атаковавшего офицера
Израильские силы арестовали палестинца, подозреваемого в том, что он бросил коктейль Молотова в офицера МАГАВ на Западном берегу, сообщили военные в субботу, 8 февраля.
"Вчера солдаты ЦАХАЛа в городе Хеврон арестовали террориста, который бросил коктейль Молотова в сотрудника пограничной полиции в понедельник", - сообщили в Армии обороны Израиля в Твиттере.
ЦАХАЛ не предоставили никакой информации о личности подозреваемого.
Военные заявили, что после ареста его взяли на допрос. Офицер получил легкие ранения в результате атаки.
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