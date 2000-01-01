08.02 16:12 MIGnews.com

Аббас боится ехать в Газу из-за Израиля

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас боится ехать в Газу, потому что Израиль может не позволить ему вернуться на Западный берег, заявил в субботу, 8 февраля, представитель ПА в Рамалле.Об этом сообщает Jerusalem Post.Аббас заявил о своем желании посетить Газу для переговоров с лидерами ХАМАС о нормализации отношений фракцией ФАТХ после обнародования мирного плана президента США Дональда Трампа. По словам чиновника, Аббас считает, что прекращение разногласий и достижение "национального единства" было бы адекватным ответом на "заговор Трампа по ликвидации палестинского дела".Однако президент ПА обеспокоен тем, что Израиль не позволит ему вернуться в Рамаллу. "Президент Аббас не предпримет такого шага, если не получит заверения от различных международных партий в том, что Израиль разрешит ему вернуться в Рамаллу."Делегация ООП должна была посетить сектор Газа, чтобы подготовиться к визиту Аббаса, но визит делегации "был отложен до дальнейшего уведомления". В пятницу Аббас направил двух высокопоставленных чиновников ФАТХ в Газу для переговоров с палестинскими группировками.Оба, Роухи Фатту и Исмаил Джабер, члены Центрального комитета ФАТХ, вошли в Газу через пограничный пункт Эрез. ХАМАС приветствовал визит должностных лиц ФАТХа и заявил, что это проложит путь к "достижению реального национального единства".Визит начался накануне выступления Аббаса в Совете Безопасности ООНа.Члены ФАТХ в Газе, в том числе тысячи бывших офицеров безопасности ПА, протестуют против ряда мер, принятых правительством ПА в последние годы. Меры включают в себя принуждение к досрочному выходу на пенсию или лишение их зарплаты.