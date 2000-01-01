08.02 13:40 MIGnews.com

Премьер Малайзии: Сделка века – неприемлема и несправедлива

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Ближневосточная "Сделка века", разработанная администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа является "совершенно неприемлемым и крайне несправедливым" по отношению к палестинским арабам.Об этом в субботу, 8 февраля, заявил премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир, выступая на третьей конференции "Лиги парламентариев за Аль-Кудс", проходившей в Куала-Лумпуре, передает информационное агентство Bloomberg."Трамп полностью игнорируя чувства миллионов мусульман и христиан во всем мире хочет принести Израилю священный город Иерусалим на блюдечке с голубой каемочкой. Эта сделка лишь усугубит конфликт и приведет множество людей по всему миру в замешательство.", - заявил Махатир.Отметим, Махатхир, считающийся в свои 94 года старейшим премьером в мире, десятилетиями получает в свой адрес обвинения в антисемитизме за свои нападки на израильтян, которых политик постоянно обвиняет в некоем "гуманитарном кризисе" на территории Палестинской автономии, а также "развязывании конфликта" на Ближнем Востоке.