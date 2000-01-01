08.02 11:36 MIGnews.com

Сделка века может мобилизовать арабский электорат Израиля

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Арабские политические силы Израиля могут воспользоваться недовольством своего электората так называемой ближневосточной "Сделкой века" авторства администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и на внеочередных выборах в Кнессет существенно увеличить свое представительство.Причиной мобилизации проарабского электората может стать одно из положений мирного плана, по которому Израиль распространит свой суверенитет практически на весь Западный берег, легализовав таким образом поселения, а в обмен будущее палестинское государство получит территории, известные как "Арабский треугольник", сообщает интернет-издание The Times of Israel.Мало того, авторов "Сделки века" даже обвинили в попытке создать своеобразные "бантустаны" – специальных резерваций для проживания темнокожего населения ЮАР во времена политики апартеида. Недовольство высказали и представители администрации ПА.Таким образом, уверены политологи, мирная инициатива Трампа может спровоцировать поражение партии "Ликуд" на внеочередных парламентских выборах и последующее смещение ее лидера Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра, что поставит перспективу реализации "Сделки века" под большое сомнение.Стоит отметить, что граждане арабского происхождения, многие из которых считают себя палестинцами, составляют около 20% населения Израиля. Однако несмотря на тесные связи с жителями Западного берега и Сектора Газа они не желают отказываться от своего гражданства из-за глубокой интеграции в израильское общество.