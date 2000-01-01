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Сделка века может мобилизовать арабский электорат Израиля | Фото: пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля.08.02 11:36   MIGnews.com

Сделка века может мобилизовать арабский электорат Израиля

Арабские политические силы Израиля могут воспользоваться недовольством своего электората так называемой ближневосточной "Сделкой века" авторства администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и на внеочередных выборах в Кнессет существенно увеличить свое представительство.

Причиной мобилизации проарабского электората может стать одно из положений мирного плана, по которому Израиль распространит свой суверенитет практически на весь Западный берег, легализовав таким образом поселения, а в обмен будущее палестинское государство получит территории, известные как "Арабский треугольник", сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Мало того, авторов "Сделки века" даже обвинили в попытке создать своеобразные "бантустаны" – специальных резерваций для проживания темнокожего населения ЮАР во времена политики апартеида. Недовольство высказали и представители администрации ПА.

Таким образом, уверены политологи, мирная инициатива Трампа может спровоцировать поражение партии "Ликуд" на внеочередных парламентских выборах и последующее смещение ее лидера Биньямина Нетаниягу с поста премьер-министра, что поставит перспективу реализации "Сделки века" под большое сомнение.

Стоит отметить, что граждане арабского происхождения, многие из которых считают себя палестинцами, составляют около 20% населения Израиля. Однако несмотря на тесные связи с жителями Западного берега и Сектора Газа они не желают отказываться от своего гражданства из-за глубокой интеграции в израильское общество.


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