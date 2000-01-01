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Пытавшийся проникнуть в Итамар палестинец в камуфляже сдался 08.02 08:38   MIGnews.com

Пытавшийся проникнуть в Итамар палестинец в камуфляже сдался

Палестинец, разыскиваемый израильскими службами безопасности за попытку проникновения в израильское поселение Итамар 28 января, самолично сдался властям, о чем в Армии обороны Израиля сообщили 7 января.

Напомним, что в этот день израильские военные засекли двух арабов, пытавшихся пробраться в Итамар, переодевшись в военный камуфляж. Один из них был арестован, однако второму удалось скрыться.

В результате обысков местности обнаружились бинокль и несколько "коктейлей Молотова". Несмотря на этот факт, в армии пока что не заявили о наличии террористической составляющей в их намерениях.
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