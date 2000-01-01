ISIS не дали взорвать Исмаила Ханийе во время намаза
Недавно египетские силы безопасности обнаружили ячейку террористической группировки "Исламское государство", члены которой замышляли убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.
Как сообщила в среду египетская газета "Аль-Дустур", ячейка состояла из 18 террористов, которые были задержаны при попытке проникнуть в сектор Газы.
Согласно источникам издания в силах безопасности, террористы планировали взорвать в Газе мечеть, где Ханийе молится по пятницам.
Напомним, что ранее египетский отросток ISIS "Вилаят Синай" объявил войну ХАМАСу из-за постоянных столкновений между двумя группировками и препятствования попадания рекрутов ISIS на Синайский полуостров. В целом же исламисты неоднократно обвиняли в том, что они исповедуют слишком умеренный ислам и ведут переговоры с Израилем.