Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







ISIS помешали взорвать мечеть с Исмаилом Ханией 08.02 14:17   MIGnews.com

ISIS не дали взорвать Исмаила Ханийе во время намаза

Недавно египетские силы безопасности обнаружили ячейку террористической группировки "Исламское государство", члены которой замышляли убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

Как сообщила в среду египетская газета "Аль-Дустур", ячейка состояла из 18 террористов, которые были задержаны при попытке проникнуть в сектор Газы.

Согласно источникам издания в силах безопасности, террористы планировали взорвать в Газе мечеть, где Ханийе молится по пятницам.

Напомним, что ранее египетский отросток ISIS "Вилаят Синай" объявил войну ХАМАСу из-за постоянных столкновений между двумя группировками и препятствования попадания рекрутов ISIS на Синайский полуостров. В целом же исламисты неоднократно обвиняли в том, что они исповедуют слишком умеренный ислам и ведут переговоры с Израилем.

Кроме того, в декабре из-за угроз ISIS было дважды отложено возвращение Исмаила Ханийе в Газу из Катара.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:59
Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов
14:38
Мерец улетел в Руанду
14:01
БАГАЦ не поверил в безумие убийцы Абу Хдейра
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus