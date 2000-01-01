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ЦАХАЛ арестовал оружейных дилеров в Хевроне 08.02 11:24   MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал оружейных дилеров в Хевроне

Утром 8 февраля силы ЦАХАЛа провели операцию по нейтрализации подпольной сети торговцев оружием в районе Хеврона.

ЦАХАЛ провел рейд на вилле оружейного дилера в деревне Дейр Разих, к юго-западу от Хеврона.

На вилле арестован дилер и пять его сообщников. Конфискованы четыре пистолета, три помповых ружья, тысячи патронов, ножи коммандос и другие боеприпасы.

Задержанные переданы ШАБАКу для проведения следственных действий.
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