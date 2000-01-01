08.02 10:07 MIGnews.com

2,5 года спустя: ХАМАС готов к войне как регулярная армия

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На протяжении двух с половиной лет камеры 10-го канала наблюдали за тем, как ХАМАС наращивает силы на границе.Наблюдательные посты, укрепленные позиции, подземные бункеры строятся на глазах у военных - и всего в нескольких сотнях метров от израильских населенных пунктов.Виктор Бен Ами, в прошлом - высокопоставленный офицер ШАБАКа говорит: “Я думаю, что сегодня ХАМАС больше организован как регулярная армия, нежели террористическая организация - и к нему следует относиться ответственно”.ХАМАС не останавливается на сооружении передовых постов и позиций. Он разравнивает землю, строит тренировочные лагеря. Шайке Шакед, житель Натив ХаАсара рассказывает: “Иногда слышно, как они упражняются на стрельбище. Я могу видеть их с холма”.И ЦАХАЛ, и записи 0-го канала свидетельствуют о том, что теперь вдоль границы Газы через каждые 200 метров расположен форпост ХАМАСа. ХАМАС также выучил уроки “Хизбаллы” и теперь развернул силы в прибрежной полосе и на море, постоянно провоцируя израильские ВМС.Независимо от того, близка следующая конфронтация с ХАМАСом или нет, она будет отличаться от всех, случившихся до сих пор.