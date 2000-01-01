08.02 15:51 MIGnews.com

Аббас: Все страны, признающие Израиль – должны признать ПА

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас находится в Париже с официальным визитом. Выступая во французском сенате, палестинский лидер заявил, что для создания "двух государств необходимо, чтобы все страны, которые признают Израиль, должны также признать и Палестину".Также он подчеркнул, что возможно вынужден будет прекратить сотрудничество с Израилем в области безопасности в случае расширения строительства еврейских поселений на оккупированных территориях Иудеи и Самарии."Если колонизация продолжится, у меня не останется другого выбора, это будет не моя вина" - отметил Аббас.Напомним, что 6 февраля, Кнессет утвердил закон о форпостах, легализующий форпосты и поселения на Западном берегу. После чего, на Израиль с критикой обрушились Великобритания, Франция, Иордания и ООН. Штаты воздержались от комментариев.