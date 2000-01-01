08.01 08:12 MIGnews.com

"Хизбалла" тоже угрожает Израилю войной

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Террористическая организация "Хизбалла" пригрозила атаковать Израиль в случае, если Соединенные Штаты Америки ответят на ракетные удары, совершенные "Корпусом стражей исламской революции" вечером вторника, 7 января.Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim."Мы ни в коем случае не считаем сионистский режим (Израиля) отдельным от преступного режима США в их преступлениях", - сказано в заявлении "Хизбаллы".Кроме того, террористы разразились потоком угроз и оскорблений в адрес президента США Дональда Трампа."Мы предупреждаем Великого сатану, кровожадный и высокомерный режим США, что любой новый порочный поступок или дальнейшая агрессия против Ирана приведут к новым болезненным и сокрушительным ответам", - заявили террористы.