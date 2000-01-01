Иран угрожает атаковать Хайфу и Дубай

"Корпус стражей исламской революции" угрожает нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь Соединенным Штатам Америки для ответного удара после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.
Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой КСИР в социальных сетях.
Так, в случае бомбардировки Ирана в ответ будут нанесены удары по израильскому городу Хайфа и столице Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай.
Помимо этого, КСИР пригрозила нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на ракетные обстрелы авиабаз в Ираке.