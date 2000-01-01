08.01 07:36 MIGnews.com

Иран угрожает атаковать Хайфу и Дубай

Поделиться

Все по теме

Комментарии





"Корпус стражей исламской революции" угрожает нанести удар по любому государству, которое решит предоставить помощь Соединенным Штатам Америки для ответного удара после ракетного обстрела американских авиабаз в Ираке со стороны Ирана.Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой КСИР в социальных сетях.Так, в случае бомбардировки Ирана в ответ будут нанесены удары по израильскому городу Хайфа и столице Объединенных Арабских Эмиратов – Дубай.Помимо этого, КСИР пригрозила нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на ракетные обстрелы авиабаз в Ираке.