Названы имена солдатов, погибших в теракте в Иерусалиме
Пресс-секретарь ЦАХАЛа объявил имена четырех солдат, погибших в теракте в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив в воскресенье, 8 января.
Погибшими солдатами оказались Яэль Якутиэль (20 лет) из Гиватаим; Шир Хаджадж (22 года) из Маале-Адумим; Шира Цур (20 лет) из Хайфы; и Эрез Орбах (20 лет) из Алон Швут.
Члены всех их семей были информированы об их гибели от рук террориста.
Один из солдат ЦАХАЛа, которые открыли огонь по террористу, вспомнил минуты до трагедии: "Мы были на патруле, стоя на наблюдательном пункте в Иерусалиме. Мы слышали "бум", и когда мы повернулись, мы увидели грузовик на тротуаре, который сбивает нескольких солдат. Сначала мы думали, что это был несчастный случай, но увидели, что водитель не останавливался, и мы поняли, что это был теракт. Мы побежали к грузовику и начали стрелять".