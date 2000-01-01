08.01 22:18 MIGnews.com

Названы имена солдатов, погибших в теракте в Иерусалиме

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Пресс-секретарь ЦАХАЛа объявил имена четырех солдат, погибших в теракте в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив в воскресенье, 8 января.Погибшими солдатами оказались Яэль Якутиэль (20 лет) из Гиватаим; Шир Хаджадж (22 года) из ​​Маале-Адумим; Шира Цур (20 лет) из Хайфы; и Эрез Орбах (20 лет) из Алон Швут.Члены всех их семей были информированы об их гибели от рук террориста.Один из солдат ЦАХАЛа, которые открыли огонь по террористу, вспомнил минуты до трагедии: "Мы были на патруле, стоя на наблюдательном пункте в Иерусалиме. Мы слышали "бум", и когда мы повернулись, мы увидели грузовик на тротуаре, который сбивает нескольких солдат. Сначала мы думали, что это был несчастный случай, но увидели, что водитель не останавливался, и мы поняли, что это был теракт. Мы побежали к грузовику и начали стрелять".Напомним, что террорист был убит на месте.