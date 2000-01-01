08.01 20:21 MIGnews.com

Установлена личность "иерусалимского террориста"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Авигдор Либерман прибыли на место теракта в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме, где заслушали доклад командующего Иерусалимским округом полиции генерал-майора Йорама Халеви.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что террорист, протаранивший группу солдат ЦАХАЛа , находившихся на экскурсии, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS."Мы приехали на это место после совершения здесь жестокого теракта, в котором погибло четверо солдат ЦАХАЛа. Личность преступника нами установлена, судя по всему, он сторонник ISIS. Мы оцепили Джебаль Мукаббар, деревню, в которой жил террорист, там сейчас проводится операция, подробно о которой говорить я не буду", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу."Я только что провел совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главой ШАБАКа и другими, касающееся дальнейших мер. Мы знаем, что речь идет о последовательности терактов, и вполне может быть, между ними существует связь, между Францией, Берлином, и теперь Иерусалимом. Мы боремся с этим злом, и мы его победим", - продолжил он."Я хотел бы выразить соболезнования семьям и пожелать скорейшего выздоровления раненым. Мы переживем этот теракт, как пережили другие атаки. Есть целый ряд мер, о которых мы не распространяемся, который нам нужно будет предпринять, чтобы гарантировать, что подобные инциденты не повторятся", - подчеркнул израильский премьер.По сообщению в израильских СМИ, в результате автомобильного теракта в Иерусалиме убиты 3 девушки и 1 юноша. Террорист на грузовике врезался в группу солдат, вышедших из автобуса во время экскурсии. Ранены 15 человек. Одна девушка находится в критическом состоянии, ее жизни угрожает опасность.Отметим, что террористическая организация ХАМАС высоко оценила теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим".Палестинские средства массовой информации сообщают, что террористом был Фади аль-Канбар из Восточного Иерусалима.Израильские силы безопасности предприняли несколько «карательных мер», включая закрытие всех выходов и входов в Джебель Мукабер.Министр внутренних дел Гилад Эрдан заявил, что Израиль не будет передавать тело террориста его семье.