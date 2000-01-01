08.01 19:55 MIGnews.com

Лидеры Сионистского лагеря. Реакция на теракт в Иерусалиме

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Ицхак Герцог, лидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря: "Мои соболезнования семьям, которые потеряли сегодня своих самых близких. Три молодые девушки и парень, жизни которых безвременно оборвал жестокий и отвратительный теракт. Молюсь за скорейшее выздоровление всех раненых сегодня в теракте. Нет сомнения, что теракты с применением грузовиков, которые мы видели в других странах, повлияли на выбор презренным террористом орудия убийства. Моя признательность и уважение солдатам и гражданам, быстрая и мужественная реакция которых позволила нейтрализовать террориста и пресечь его кровавый путь. Иерусалим видел много террора и крови. Иерусалим, наша столица, - выстоит и победит любой террор".Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, Сионистский лагерь: "Мои соболезнования семьям, потерявшим близких в тяжелом теракте в столице. Желаю скорейшего выздоровления и сил раненым. Выражаю полную поддержку ЦАХАЛу и силам безопасности, постоянно ведущим беспощадную борьбу с террором".