ООН осуждает теракт в Иерусалиме

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку, Николай Младенов, осудил смертоносную террористическую атаку, произошедшую в Иерусалиме в районе Армон Ха-Нацив в воскресенье, 8 января, в результате которой погибли 4 солдат ЦАХАЛа и получили ранения еще 13 солдат.
Представитель ООН принес свои соболезнования родным и близким погибших в теракте, который террористическая организация ХАМАС назвала "героическим".
"Это вызывает лишь порицание, что некоторые предпочитают прославлять такие действия, которые подрывают возможность мирного будущего для палестинцев и израильтян".
"Ничего героического в таких действиях нет", - сказал он с явной ссылкой на ХАМАС, который высоко оценил смертоносную атаку.
"Я призываю всех осудить насилие и подстрекательство, сохранять спокойствие и делать все возможное, чтобы избежать дальнейшей эскалации насилия", - добавил он.