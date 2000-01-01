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08.01 17:17   MIGnews.com

Как несколько десятков солдат не остановили террориста

В израильских социальных сетях, после публикации клипа камер наружного наблюдения с променада Тальпиот, на котором был совершен террористический наезд на группу солдат, ширится возмущение.

На смотровой площадке в квартале Армон ха-Нацив в момент теракта находились несколько десятков вооруженных солдат - большей частью, с командирского курса первой тренировочной базы ЦАХАЛа.

На видео видно, как они бросаются прочь от грузовика, в то время как террорист давит их товарищей.

По грузовику открыл огонь экскурсовод, находившийся с солдатами. Он говорит, что выпустил весь магазин. На ветровом стекле грузовика - 9 или 10 следов отверстий от пуль. Это означает, что кроме экскурсовода почти никто не стрелял.

Командир первой тренировочной базы, находившийся на месте теракта, начал расследование. По его словам, минимум двое из его подчиненных открыли огонь по террористу.

В социальных сетях, между тем, выражают уверенность в том, что хотя бы частично бездействие солдат объясняется процессом над Эльором Азарией и опасением того, что их могут привлечь к суду за то, что открыли огонь по террористу.
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