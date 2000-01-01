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08.01 17:49   MIGnews.com

Нетаниягу: "Иерусалимский террорист был сторонником ISIS"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что террорист, протаранивший толпу солдат ЦАХАЛа , находившихся на экскурсии, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.

"По всем признакам, террорист был сторонником "Исламского Государства"", - сказал премьер-министр во время посещения места теракта в иерусалимском районе Армон Ха-Нацив.

В результате теракта в Иерусалиме погибли 4 человека и 13 человек получили ранения.

Отметим, что террористическая организация ХАМАС высоко оценила теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим".

"Теракт в Иерусалиме подтверждает, что все попытки окружить палестинскую интифаду потерпят неудачу", - пишет палестинская террористическая группировка ХАМАС в Twitter.
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