08.01 17:49 MIGnews.com

Нетаниягу: "Иерусалимский террорист был сторонником ISIS"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что террорист, протаранивший толпу солдат ЦАХАЛа , находившихся на экскурсии, вероятно, является сторонником террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS."По всем признакам, террорист был сторонником "Исламского Государства"", - сказал премьер-министр во время посещения места теракта в иерусалимском районе Армон Ха-Нацив.В результате теракта в Иерусалиме погибли 4 человека и 13 человек получили ранения.Отметим, что террористическая организация ХАМАС высоко оценила теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим"."Теракт в Иерусалиме подтверждает, что все попытки окружить палестинскую интифаду потерпят неудачу", - пишет палестинская террористическая группировка ХАМАС в Twitter.