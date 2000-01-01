08.01 17:17 MIGnews.com

ХАМАС назвал теракт в Иерусалиме "героическим"

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ХАМАС высоко оценил теракт в Иерусалиме, произошедший в воскресенье днем, 8 января, назвав его "героическим".Водитель грузовика протаранил толпу в районе Армон Ха-Нацив в Иерусалиме, в результате чего погибли 4 человека и более 10 человек получили ранения."Теракт в Иерусалиме подтверждает, что все попытки окружить палестинскую интифаду потерпят неудачу", - пишет палестинская террористическая группировка ХАМАС в Twitter.Полиция определила, что водителем грузовика был арабский житель Восточного Иерусалима. Террорист был нейтрализован сразу после атаки.Отметим, что группа солдат в Арнон Ха-Нацив, в которую врезался грузовик, за рулем которого находился житель Восточного Иерусалима, находилась на экскурсии.