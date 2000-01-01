08.01 16:28 MIGnews.com

Мэр Иерусалима: "Террористы дорого заплатят!"

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Мэр Иерусалима Нир Баркат выступил перед СМИ через несколько минут после теракта, который произошел в Иерусалиме в воскресенье днем, 8 января.Напомним, что в результате теракта в районе Армон Ха-Нацив погибли 4 человека и были ранены еще 13 человек."К нашему ужасу, нет никакого предела жестокости террористов, которые готовы использовать любые средства для убийства евреев и того, чтобы омрачить повседневную жизнь столицы Израиля", - заявил Нир Баркат."Те, кто подстрекает и раздувает пламя и те, кто поддерживает террор, должны заплатить высокую цену. Я призываю жителей Иерусалима, и страны в целом, быть начеку и, несмотря на этот жестокий теракт ,продолжить нашу повседневную жизнь и не позволять террору победить", - обратился к общественности мэр Иерусалима.