08.01 16:05 MIGnews.com

Теракт в Иерусалиме провел житель города

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Комиссар полиции Рони Альшейх прибыл в воскресенье днем, 8 января, на место теракта в иерусалимском районе Армон Ха-Нацив, в котором были убиты четверо израильтян.Альшейх пояснил, что расследование теракта проходит под грифом секретности для того, чтобы не имел мест факт какого-либо вмешательства. Альшейх также показал, что террорист был жителем Восточного Иерусалима, который имел израильские права на вождение автомобиля.Рони Альшейх добавил, что ничто не указывало на вероятность теракта, однако "всегда есть силы, развернутые в целях предотвращения и сокращения числа террористических атак. Мы привлечем еще 300 полицейских в Иерусалим для поддержания безопасности и будем продолжать привлекать больше полицейских".Комиссар полиции добавил, что солдаты действовали быстро на месте теракта и им удалось нейтрализовать террориста.