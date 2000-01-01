08.01 14:57 MIGnews.com

Террориста в Арнон Ха-Нацив убил экскурсовод

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Группа солдат в Арнон Ха-Нацив, в которую врезался грузовик, за рулем которого находился житель Восточного Иерусалима, находилась на экскурсии.Экскурсовод, Итан Род, рассказал радио Галей ЦАХАЛ: “Я говорил с офицером, и вдруг краем глаза увидел, как на несется грузовик. Меня сбило. Я несколько раз перевернулся в воздухе, упал в траву. Нащупал на себе пистолет, открыл огонь по ветровому стеклу. Я всадил в него всю обойму. Только после этого начали стрелять другие солдаты. Я уверен в том, что на эту задержку определенно оказал воздействие процесс над Эльором Азарией”.