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СМИ: иранские ПВО `покрошили` свои же расчеты | Фото:07.12 13:06   MIGnews.com

СМИ: иранские ПВО "покрошили" свои же расчеты

Во время израильского авианалета в ноябре прошлого года системы противоракетной обороны Ирана были парализованы и едва не спровоцировали катастрофу из-за неисправности радиолокационных станций.

Об этом сообщает интернет-издание Zamanalwsl.net со ссылкой на собственный источник в иранских противоракетных войсках.

По данным издания, некоторые ракеты почти сразу сдетонировали на расстоянии не более 2–5 км от места пуска, что привело к многочисленным жертвам.

Соответствующая информация противоречит заявлению официального иранского информационного агентства SANA, утверждавшего, что системы ПВО иранского режима перехватили 11 из 18 ракет, выпущенных шестью израильскими самолетами.


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