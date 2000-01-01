07.12 13:06 MIGnews.com

СМИ: иранские ПВО "покрошили" свои же расчеты

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Во время израильского авианалета в ноябре прошлого года системы противоракетной обороны Ирана были парализованы и едва не спровоцировали катастрофу из-за неисправности радиолокационных станций.Об этом сообщает интернет-издание Zamanalwsl.net со ссылкой на собственный источник в иранских противоракетных войсках.По данным издания, некоторые ракеты почти сразу сдетонировали на расстоянии не более 2–5 км от места пуска, что привело к многочисленным жертвам.Соответствующая информация противоречит заявлению официального иранского информационного агентства SANA, утверждавшего, что системы ПВО иранского режима перехватили 11 из 18 ракет, выпущенных шестью израильскими самолетами.