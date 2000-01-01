07.11 17:02 MIGnews.com

Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки

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Бывший официальный представитель ЦАХАЛа генерал-лейтенант (резерв) Ронен Манелис выступил сегодня утром, 7 ноября, на конференции Института исследований национальной безопасности."В войне есть новое оружие и инструменты: лайки. Это психологический инструмент, который видят миллионы. Использование ботов и троллей - еще один инструмент для распространения наших сообщений".Что касается "Хизбаллы", Манелис сказал: "Мы снизили авторитет Насраллы среди израильской и ливанской общественности с помощью средств массовой информации. Мы разработали тактический подход в Интернете через сотрудничество с офицерами разведки и сотрудниками цифровых СМИ. Мы создали плакаты и фотографии с именами подозреваемых в терроризме. Доказательством нашего успеха является то, что во время операции "Северный щит" Насралла молчал".