Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки | Фото:07.11 17:02   MIGnews.com

Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки

Бывший официальный представитель ЦАХАЛа генерал-лейтенант (резерв) Ронен Манелис выступил сегодня утром, 7 ноября, на конференции Института исследований национальной безопасности.

"В войне есть новое оружие и инструменты: лайки. Это психологический инструмент, который видят миллионы. Использование ботов и троллей - еще один инструмент для распространения наших сообщений".

Что касается "Хизбаллы", Манелис сказал: "Мы снизили авторитет Насраллы среди израильской и ливанской общественности с помощью средств массовой информации. Мы разработали тактический подход в Интернете через сотрудничество с офицерами разведки и сотрудниками цифровых СМИ. Мы создали плакаты и фотографии с именами подозреваемых в терроризме. Доказательством нашего успеха является то, что во время операции "Северный щит" Насралла молчал".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:28
3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины
17:10
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
16:37
Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга
16:30
Израиль: мы помогаем сирийским курдам
16:04
Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ
16:04
Курильщики сильнее подвержены риску психических заболеваний
15:47
EAPC выплатит 100 млн шекелей из-за массового разлива нефти
15:47
ООН: Катар и дальше будет помогать Газе деньгами
15:06
Курды нуждаются в помощи Израиля
14:49
Шакед: буду баллотироваться на следующих выборах
14:28
Иран: мы выкрутимся, а врагов ждет поражение
14:13
Четверть сефардов, подавших заявку на гражданство, не евреи
13:58
Станет ли Махмуд Аббас "историческим лидером"?
13:45
ШАБАК: предотвращены сотни терактов в Израиле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus