Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ШАБАК: предотвращены сотни терактов в Израиле | Фото:07.11 13:45   MIGnews.com

ШАБАК: предотвращены сотни терактов в Израиле

В четверг, 7 ноября, глава ШАБАК Надав Аргаман представил отчет по предотвращенным терактам в Израиле.

С таким докладом он выступил на конференции UVID 2019 по беспилотным системам, передает "Аруц Шева".

В частности, по словам Аргамана, за прошедший год израильские спецслужбы предотвратили более 450 серьезных терактов, которые панировали и готовили палестинские боевики.

"Новейшие технологии позволят нам сохранять свое преимущество над соперниками. Это то, что позволило нам в прошлом году предотвратить более 450 значительных нападений и позволить израильским гражданам жить мирной жизнью", – отметил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:28
Иран: мы выкрутимся, а врагов ждет поражение
14:13
Четверть сефардов, подавших заявку на гражданство, не евреи
13:58
Станет ли Махмуд Аббас "историческим лидером"?
13:32
Яалон: менять надо не Охану, менять надо Нетаниягу
13:17
В театре Пикадилли на зрителей упал кусок потолка  
12:59
Посланник ООН семье Голдина: никто не должен жить с болью
12:49
Врач из Ха Шарон грозил убить и изнасиловал жену
12:38
Охана: я пойду на детектор лжи, а Лапид расскажет про Мозеса
12:18
Кризис в БАПОР продолжается
12:00
Резала себя: Леди Гага страдала психозом после изнасилования
11:45
В Киеве заминировали три станции метро
11:43
Потоп в больнице Рамбам  
11:21
Йорам Шефтель отстранен от эфира
11:12
Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus