07.11 13:45 MIGnews.com

ШАБАК: предотвращены сотни терактов в Израиле

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В четверг, 7 ноября, глава ШАБАК Надав Аргаман представил отчет по предотвращенным терактам в Израиле.С таким докладом он выступил на конференции UVID 2019 по беспилотным системам, передает "Аруц Шева".В частности, по словам Аргамана, за прошедший год израильские спецслужбы предотвратили более 450 серьезных терактов, которые панировали и готовили палестинские боевики."Новейшие технологии позволят нам сохранять свое преимущество над соперниками. Это то, что позволило нам в прошлом году предотвратить более 450 значительных нападений и позволить израильским гражданам жить мирной жизнью", – отметил он.