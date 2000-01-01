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Основателя BDS лишат вида на жительство в Израиле | Фото:07.10 08:13   MIGnews.com

Основателя BDS лишат вида на жительство в Израиле

Министр внутренних дел Арье Дери поручил Управлению по регистрации населения подготовить юридическое заключение относительно возможности лишения вида на жительство одного из основателей BDS Омара Баргути.

Такое заявление он сделал в воскресенье, 6 октября, передает The times of Israel.

Уточняется, что Баргути имеет статус постоянного жителя Израиля благодаря женитьбе на израильтянке арабского происхождения. Юристы должны проверить, возможно ли лишить его вида на жительство.

"Я намерен действовать быстро, чтобы лишить Омара Баргути статуса резидента Израиля. Этот человек делает все, чтобы причинить вред Израилю, поэтому он не должен пользоваться привилегиями", - уточнил Дери.

По данным МВД, появилась возможность добиться депортации Баргути после того, как заместитель генерального прокурора Дина Зильбер уведомила ведомство о возможности аннулировать статус резидента.

Это возможно осуществить благодаря поправке к израильским законам о проживании, внесенной в 2018 году, которая позволяет министру внутренних дел лишить человека права на законное проживания на территории страны.

Движение "Бойкот, изоляция и санкции" можно толковать, как преступление, что даст возможность главе МВД в ускоренном темпе завершить процесс над Баргути, который еще в 2005 году стал одним из основателей антиизраильского движения BDS.


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