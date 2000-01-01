Бенни Ганц: ПА стирает прошлое и уничтожает надежды
Председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц раскритиковал решение Палестинской автономии убрать любые упоминания о соглашениях, которые были подписаны с Израилем, из школьных учебников.
Об этом сообщает авторитетное израильское издание "Аруц Шева".
"Если соглашения с Израилем были фактически удалены из учебников, это, в первую очередь, наносит ущерб палестинской молодежи. Способность достичь лучшего будущего начинается с обучения будущих поколений миру, терпимости, сосуществованию, а не подстрекательству и прославлению террористов-самоубийц. Стирание прошлого – это уничтожение надежды на лучшее будущее", – отметил он.
Утром, 7 октября, было обнародовано сообщение, что в ПА провели реформу образования. Уточняется, что учебники для учеников 1-12 классов были обновлены. В этом году реформа завершилась, и стало известно, что весь материал о соглашениях и переговорах между ПА и Израилем за последние несколько десятилетий, за исключением соглашений в Осло, были удалены.
В частности, в цензурированные материалы вошли: Каирское соглашение, Кэмп-дэвидское соглашение, Хевронское соглашение, Уай-риверский меморандум, "дорожная карта" президента США Джорджа Буша, конференция в Аннаполисе и другие.
Контекст соглашения Осло также был изменен в пособиях. Например, попадалась такая формулировка: "Сионистская оккупация была вынуждена признать Организацию освобождения Палестины (ООП) после Первой интифады в 1987 году, и это помогло высокопоставленным должностным лицам и учреждениям ООП вернуться на Западный берег и в сектор Газа".