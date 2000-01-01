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Эрдан в ответ на протесты: арабы склонны к насилию | Фото:07.10 12:57   MIGnews.com

Эрдан в ответ на протесты: арабы склонны к насилию

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан в ответ на волну протестов заявил, что арабское общество склонно к насилию.

Об этом он сказал 7 октября, выступая на "Радио Иерусалим", передает Haaretz.

"Многие из конфликтов, которые в еврейском обществе завершаются подачей иска в суд, в арабском завершаются вытаскиванием ножа или пистолета", – заявил Эрдан.

По его словам, насилие связано с тем, как мать, к примеру, может разрешить своему сыну "убить сестру, потому что та встречается с человеком, которого семья не любит".

Вскоре после интервью Эрдан пояснил, что его слова были вырваны из контекста. "Главная ответственность за борьбу с преступностью и насилием в арабском обществе лежит на правительстве и полиции, однако необходимо бороться с некоторыми социальными нормами среди части арабской общественности", – подчеркнул он.

В свою очередь, лидер фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда уже отреагировал на заявление Эрдана, назвав его расистским.

"Он предпочитает прятаться за расистскими заявлениями и возлагать ответственность на жертв, а не брать на себя ответственность за безопасность всех граждан. Он снова уклоняется от фактов", – возмутился он. Уда добавил, что насилие среди арабов – не продукт культуры, а "государственный расизм".

Согласно официальным данным, в этом году было зарегистрировано 71 убийство арабов, что на 20% больше, чем в 2018 году. Ранее демонстранты вышли на улицы по всей стране, призывая власти сделать больше усилий для пресечения насильственных преступлений.


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