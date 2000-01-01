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ООП угрожает насилием, если закроют UNRWA | Фото: The Irish Labour Party/Flickr07.08 08:50   MIGnews.com

ООП угрожает насилием, если закроют UNRWA

Соединенные Штаты не имеют права определять судьбу мандата Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), заявил член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Абу Холи в опубликованном 6 августа пресс-релизе.

Председатель ведомства ООП по делам так называемых беженцев считает, что призывы Белого дома изменить мандат "палестинского" агентства ООН основаны исключительно на враждебности к UNRWA со стороны израильского правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Холи считает, что UNRWA продолжит свою работу в соответствии с мандатом ООН, предоставляя услуги "палестинским беженцам" до осуществления резолюции 194 и их возвращения.

Член ООН назвал агентство "стабилизирующим фактором в регионе", поэтому любые попытки его ликвидации спровоцируют еще больше насилия и нестабильности в регионе.

Он призвал ООН обеспечить постоянную финансовую поддержку бюджета UNRWA для обеспечения ее функционирования в ответ на призывы Белого дома мандат подведомства организации.


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