07.08 08:50 MIGnews.com
ООП угрожает насилием, если закроют UNRWA
Соединенные Штаты не имеют права определять судьбу мандата Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA), заявил член исполкома Организации освобождения Палестины Ахмад Абу Холи в опубликованном 6 августа пресс-релизе.
Председатель ведомства ООП по делам так называемых беженцев считает, что
призывы Белого дома изменить мандат "палестинского" агентства ООН
основаны исключительно на враждебности к UNRWA со стороны израильского правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Холи считает, что UNRWA продолжит свою работу в соответствии с мандатом ООН, предоставляя услуги "палестинским беженцам" до осуществления резолюции 194 и их возвращения.
Член ООН назвал агентство "стабилизирующим фактором в регионе", поэтому любые попытки его ликвидации спровоцируют еще больше насилия и нестабильности в регионе.
Он призвал ООН обеспечить постоянную финансовую поддержку бюджета UNRWA для обеспечения ее функционирования в ответ на призывы Белого дома мандат подведомства организации.
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