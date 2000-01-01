Зариф: Трамп, Нетаниягу и Бин Салман - символы насилия
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бин Салмана "символами недоверия и насилия в мире".
"Эти трое людей являются символами насилия и недоверия во всем мире. Они нарушают международные соглашения, ущемляют права палестинского народа, а один из них держит премьер-министра другой страны в качестве заложника", - сказал Зариф журналистам.
По словам главы иранского МИДа, "Трамп и его союзники на Ближнем Востоке стали изолированы своей враждебной политикой в отношении Тегерана".
"Их гнетущая политика и насильственные меры сделали их изолированными ... Мир дистанцировался от своей враждебной политики против Ирана", - подчеркнул Зариф в эфире иранского государственного телеканала.