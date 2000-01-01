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Зариф: Трамп, Нетаниягу и Бин Салман - символы насилия | Фото:07.08 21:09   MIGnews.com

Зариф: Трамп, Нетаниягу и Бин Салман - символы насилия

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бин Салмана "символами недоверия и насилия в мире".

Об этом во вторник, 7 августа сообщает "Гаарец".

"Эти трое людей являются символами насилия и недоверия во всем мире. Они нарушают международные соглашения, ущемляют права палестинского народа, а один из них держит премьер-министра другой страны в качестве заложника", - сказал Зариф журналистам.

По словам главы иранского МИДа, "Трамп и его союзники на Ближнем Востоке стали изолированы своей враждебной политикой в отношении Тегерана".

"Их гнетущая политика и насильственные меры сделали их изолированными ... Мир дистанцировался от своей враждебной политики против Ирана", - подчеркнул Зариф в эфире иранского государственного телеканала.


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