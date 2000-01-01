Тамими призывает создать государство для евреев и арабов

Напомним, что Ахед была выпущена на прошлой неделе, проведя восемь месяцев в тюрьме.
Ей было всего 16 лет, когда она была арестована после того, как ударила израильского солдата, который вошел во двор перед ее домом.
Отметим, что кадры о нападении бунтарки на израильского военного разлетелись по всему миру, вызвав восхищение в арабском мире. Жители Газы сразу же признали Тамими "символом освобождения палестинского народа".
В интервью новостям Channel 4 на прошлой неделе Ахед сказала, что во время допроса: "Следователь нарушил мои права. Он угрожал мне и сказал, что, если я не признаюсь, они арестуют часть моей семьи. Он назвал их имена. При этом, со мной не было адвоката и надзирателей женского пола".
Однако многие критики Тамими выразили сомнения в правдивости ее слов, поскольку к ней отнеслись даже слишком хорошо. Кто-то высмеял ее вес и физический облик, предположив, что в тюрьме она весьма неплохо питалась.