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Тамими призывает создать государство для евреев и арабов | Фото:07.08 20:41   MIGnews.com

Тамими призывает создать государство для евреев и арабов

Палестинская активистка Ахед Тамими высказалась по поводу "жестокого обращения" к ней в израильской тюрьме и призвала к созданию единого палестинского государства для арабов и евреев.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает Socialist Worker.

Напомним, что Ахед была выпущена на прошлой неделе, проведя восемь месяцев в тюрьме.

Ей было всего 16 лет, когда она была арестована после того, как ударила израильского солдата, который вошел во двор перед ее домом.

Отметим, что кадры о нападении бунтарки на израильского военного разлетелись по всему миру, вызвав восхищение в арабском мире. Жители Газы сразу же признали Тамими "символом освобождения палестинского народа".

В интервью новостям Channel 4 на прошлой неделе Ахед сказала, что во время допроса: "Следователь нарушил мои права. Он угрожал мне и сказал, что, если я не признаюсь, они арестуют часть моей семьи. Он назвал их имена. При этом, со мной не было адвоката и надзирателей женского пола".

Однако многие критики Тамими выразили сомнения в правдивости ее слов, поскольку к ней отнеслись даже слишком хорошо. Кто-то высмеял ее вес и физический облик, предположив, что в тюрьме она весьма неплохо питалась.


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