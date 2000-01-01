ХАМАС вернется в Каир, чтобы дать свой окончательный ответ

"Делегация руководства ХАМАС, прибывшая в Газу в прошлый четверг, вернется в столицу Египта Каир, чтобы дать свой окончательный ответ по соглашению", - заявил один из лидеров группы Исмаил Хания на встрече палестинских чиновников в Газе.
Высокопоставленные официальные лица ХАМАСа, базирующиеся в арабских и исламских странах, которые въехали в Газу на прошлой неделе, добивались одобрения других палестинских группировок для соглашения о прекращении огня с Израилем, сказали палестинские источники газете Asharq al-Awsat в понедельник.
Руководители ХАМАС также рассматривали предложения о примирении с Палестинским органом на базе Западного берега, в соответствии с которым ПА возьмет под свой контроль Газу под эгидой Египта.
Ожидается, что делегацию в Каире возглавит заместитель главы политического бюро ХАМАСа Салех аль-Арури.