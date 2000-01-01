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ХАМАС вернется в Каир, чтобы дать свой окончательный ответ | Фото:07.08 20:18   MIGnews.com

ХАМАС вернется в Каир, чтобы дать свой окончательный ответ

Лидеры ХАМАСа обсудили в Газе предложения ООН о прекращении огня с Израилем и вскоре вернутся в Каир, чтобы дать окончательный ответ.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает The Times of Israel.

"Делегация руководства ХАМАС, прибывшая в Газу в прошлый четверг, вернется в столицу Египта Каир, чтобы дать свой окончательный ответ по соглашению", - заявил один из лидеров группы Исмаил Хания на встрече палестинских чиновников в Газе.

Высокопоставленные официальные лица ХАМАСа, базирующиеся в арабских и исламских странах, которые въехали в Газу на прошлой неделе, добивались одобрения других палестинских группировок для соглашения о прекращении огня с Израилем, сказали палестинские источники газете Asharq al-Awsat в понедельник.

Руководители ХАМАС также рассматривали предложения о примирении с Палестинским органом на базе Западного берега, в соответствии с которым ПА возьмет под свой контроль Газу под эгидой Египта.

Ожидается, что делегацию в Каире возглавит заместитель главы политического бюро ХАМАСа Салех аль-Арури.


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