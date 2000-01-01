Данон покажет в ООН ущерб от пожарного террора палестинцев
На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет показана выставка, в которой проиллюстрируют ущерб, спровоцированный пожарами в окрестностях Газы в результате запусков зажигательных воздушных змеев и шаров.
На выставке, инициированной послом Израиля в ООН Дани Даноном, покажут масштабы ущерба от пожаров в результате нападений ХАМАСа на Израиль в течение последних нескольких месяцев.
В рамках выставки будут представлены фотографии, сделанные из места событий в Газе, иллюстрирующие ущерб, нанесенный природе и животным в этом районе.
По данным издания, снимки были сделаны израильскими фотографами, которые в последние месяцы задокументировали пожары и их ущерб в районе Газы.
Уточняется, что главным фотографом выставки является Эдди Исраэль.
Мероприятие смогут посетить представители различных организаций защиты окружающей среды, послы и дипломаты со всего мира.
"Разрушительный пожарный террор не только угрожает жизни израильских граждан, но и разрушает экосистему на юге и наносит непоправимый экологический ущерб. Жестокость и цинизм ХАМАС не знает границ", - отметил Данон.