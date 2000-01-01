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Данон покажет в ООН ущерб от пожарного террора палестинцев | Фото:07.08 19:28   MIGnews.com

Данон покажет в ООН ущерб от пожарного террора палестинцев

На этой неделе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке будет показана выставка, в которой проиллюстрируют ущерб, спровоцированный пожарами в окрестностях Газы в результате запусков зажигательных воздушных змеев и шаров.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает Arutz Sheva.

На выставке, инициированной послом Израиля в ООН Дани Даноном, покажут масштабы ущерба от пожаров в результате нападений ХАМАСа на Израиль в течение последних нескольких месяцев.

В рамках выставки будут представлены фотографии, сделанные из места событий в Газе, иллюстрирующие ущерб, нанесенный природе и животным в этом районе.

По данным издания, снимки были сделаны израильскими фотографами, которые в последние месяцы задокументировали пожары и их ущерб в районе Газы.

Уточняется, что главным фотографом выставки является Эдди Исраэль.

Мероприятие смогут посетить представители различных организаций защиты окружающей среды, послы и дипломаты со всего мира.

"Разрушительный пожарный террор не только угрожает жизни израильских граждан, но и разрушает экосистему на юге и наносит непоправимый экологический ущерб. Жестокость и цинизм ХАМАС не знает границ", - отметил Данон.


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