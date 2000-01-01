Активист из Газы: Мы проиграли битву за общественное мнение
Палестинский активист, широко известный как вдохновитель еженедельных протестов и беспорядков вдоль границы с Газой, которые в последнее время набирают оборотов, призвал пересмотреть "тактику действий", поскольку нынешняя практика, по его словам, стала "слишком дорогостоящей".
"Мы проиграли битву за общественное мнение", - заявил политический активист и журналист, который теперь является представителем так называемого "Марша возвращения" в эфире телепередачи на прошлой неделе.
Gaza Return March Spokesman Ahmad Abu Rutema Calls for "Tactical Withdrawal" from the Return March: "We Have Lost the Battle for Public Opinion" and Must Invent New Tactics pic.twitter.com/WTHDAATXyv