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Активист из Газы: Мы проиграли битву за общественное мнение | Фото:07.08 18:47   MIGnews.com

Активист из Газы: Мы проиграли битву за общественное мнение

Палестинский активист, широко известный как вдохновитель еженедельных протестов и беспорядков вдоль границы с Газой, которые в последнее время набирают оборотов, призвал пересмотреть "тактику действий", поскольку нынешняя практика, по его словам, стала "слишком дорогостоящей".

Об этом во вторник, 7 августа сообщает The Times of Israel.

"Мы проиграли битву за общественное мнение", - заявил политический активист и журналист, который теперь является представителем так называемого "Марша возвращения" в эфире телепередачи на прошлой неделе.


По его словам, опубликованный в начале этого года в Facebook, призыв к мирному протесту, "в конечном итоге превратился в широкомасштабные, ожесточенные пятничные демонстрации".

"Мир должен услышать голос палестинского народа и почувствовать его боль", — утверждал ранее блогер из Газы Ахмед Абу Артема.


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