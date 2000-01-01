Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона

70-страничный иск, поданный "Адаллом" - юридическим центром защиты прав арабского меньшинства в Израиле, утверждает, что данный закон дискриминирует арабов.
Министр юстиции Еврейского государства Айелет Шакед в свою очередь заявила, что Верховный суд не может отменить основной закон. Она добавила, что представители фемиды могут принять такие меры, поскольку считают, что закон о национальном характере отсутствует по существу.
По данным издания, Кнессет проведет специальное заседание в ходе летних парламентских каникул в среду, чтобы обсудить "Национальный закон".