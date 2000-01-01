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Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона | Фото: Michael Panse07.08 17:58   MIGnews.com

Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона

Верховный арабский комитет обнародовал ходатайство, подданное в Верховный суд Израиля против закона о национальном характере и заявил о запланированных демонстрациях в субботу вечером в Тель-Авиве.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает The Jerusalem Post.

70-страничный иск, поданный "Адаллом" - юридическим центром защиты прав арабского меньшинства в Израиле, утверждает, что данный закон дискриминирует арабов.

Министр юстиции Еврейского государства Айелет Шакед в свою очередь заявила, что Верховный суд не может отменить основной закон. Она добавила, что представители фемиды могут принять такие меры, поскольку считают, что закон о национальном характере отсутствует по существу.

По данным издания, Кнессет проведет специальное заседание в ходе летних парламентских каникул в среду, чтобы обсудить "Национальный закон".


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