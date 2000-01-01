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ХАМАС обещает отомстить Израилю за погибших снайперов | Фото:07.08 17:11   MIGnews.com

ХАМАС обещает отомстить Израилю за погибших снайперов

ХАМАС угрожает отомстить Израилю за двух погибших снайперов, которых ЦАХАЛ ликвидировал вблизи Бейт-Лахии в северной части Газы.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает Ynet.

"ХАМАС со всей серьезностью рассматривает атаку Израиля, который несет полную ответственность за эту эскалацию. ХАМАС в очередной раз разъясняет, что не потерпит практику атак на свои позиции и бойцов без того, чтобы Израиль не поплатился за это", - говорится в заявлении ХАМАСа.

В группировке подчеркнули, что израильские власти виновны в эскалации на границе, и добавили, что страна не сможет спать по ночам.

"Израиль заплатит высокую цену за нынешний виток эскалации", - заявили в террористической группе.

Напомним, ранее ЦАХАЛ нанес удар по наблюдательной вышке в Газе, с которой снайперы группировки обстреливали израильских военных.

Израильские власти призвали жителей приграничных с анклавом районов находиться недалеко от защищенных помещений и укритий на фоне возможных ракетных или минометных обстрелов.


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