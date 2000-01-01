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На атакованной позиции находились члены политбюро ХАМАСа 07.08 12:40   MIGnews.com

На атакованной позиции находились члены политбюро ХАМАСа

Палестинские источники сообщают, что на обстрелянной израильским танком позиции в Газе в момент обстрела находились высокопоставленные сановники ХАМАСа.

На атакованной позиции, по данным в арабских социальных сетях, проходила “церемония завершения боевого курса батальона” - в присутствии членов политбюро ХАМАСа.

ЦАХАЛ, между тем, распространил предупреждение жителям приграничной зоны о том, что они должны находиться поблизости от бомбоубежищ.


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