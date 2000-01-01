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Прямо в яблочко: Танк ЦАХАЛа ударил по снайперам в Газе | Фото: Israel Defense Forces/Flickr07.08 11:55   MIGnews.com

Прямо в яблочко: Танк ЦАХАЛа ударил по снайперам в Газе

В Армии обороны Израиля подтверждают свою причастность к сегодняшней атаке по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа 7 августа, днем израильские военнослужащие попали под обстрел из анклава, после чего израильская артиллерия нанесла удар по позициям стрелявших. Среди солдат ЦАХАЛа никто не пострадал.

"Мы будем противодействовать любой агрессии и каждой попытке атаковать наши силы, возлагая на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все происходящее в секторе Газа", - сообщили израильские военные.


ЦАХАЛ также опубликовал видео удара по террористам. Как видно, израильский удар пришел точно по цели - наблюдательной вышке, с которой вели огонь снайперы.

В министерстве здравоохранения Газы сообщают, что в результате атаки два боевика погибли и еще шестеро пострадали.


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