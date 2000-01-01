07.08 11:55 MIGnews.com

Прямо в яблочко: Танк ЦАХАЛа ударил по снайперам в Газе

בתגובה לירי שביצעו מחבלים לעבר כוחותינו בצפון רצועת עזה: תיעוד תקיפת העמדה ממנה בוצע הירי pic.twitter.com/JaFMsAzb3U — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 августа 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Армии обороны Израиля подтверждают свою причастность к сегодняшней атаке по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа 7 августа, днем израильские военнослужащие попали под обстрел из анклава, после чего израильская артиллерия нанесла удар по позициям стрелявших. Среди солдат ЦАХАЛа никто не пострадал."Мы будем противодействовать любой агрессии и каждой попытке атаковать наши силы, возлагая на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все происходящее в секторе Газа", - сообщили израильские военные.ЦАХАЛ также опубликовал видео удара по террористам. Как видно, израильский удар пришел точно по цели - наблюдательной вышке, с которой вели огонь снайперы.В министерстве здравоохранения Газы сообщают, что в результате атаки два боевика погибли и еще шестеро пострадали.