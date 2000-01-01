Прямо в яблочко: Танк ЦАХАЛа ударил по снайперам в Газе
В Армии обороны Израиля подтверждают свою причастность к сегодняшней атаке по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа.
Как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа 7 августа, днем израильские военнослужащие попали под обстрел из анклава, после чего израильская артиллерия нанесла удар по позициям стрелявших. Среди солдат ЦАХАЛа никто не пострадал.
"Мы будем противодействовать любой агрессии и каждой попытке атаковать наши силы, возлагая на террористическую организацию ХАМАС ответственность за все происходящее в секторе Газа", - сообщили израильские военные.