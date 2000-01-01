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Задержан террорист, совершивший наезд на солдат 07.07 07:02   MIGnews.com

Задержан террорист, совершивший наезд на солдат

Палестинское агентство Al-Quds сообщило о том, что силы ЦАХАЛа блокировали палестинскую деревню Хизма в районе Биньямин.

Рядом с деревней около полуночи был совершен автомобильные теракт, в результате которого были ранены пять солдат службы тыла ЦАХАЛа.

Согласно палестинским сообщениям, силы ЦАХАЛа нашли в деревне автомобиль, с помощью которого был совершен теракт.

Пресс-служба ЦАХАЛа, между тем, выпустила сообщение о задержании террориста.

В заявлении пресс-службы говорится: “Начальное расследование показало, что речь идет о террористической атаке, в ходе которой террорист идентифицировал солдат на обочине дороги в тот момент, когда они выполняли оперативную миссию, и сбил их”.


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