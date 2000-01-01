Умерла женщина, раненная в результате ракетной атаки из Газы
В воскресенье от полученных травм скончалась женщина, получившая осколочные ранения во время бегства в бомбоубежище на юге Израиля во время ракетного обстрела из Газы, сообщает The Times of Israel.
89-летняя Ревка Джамиль из Ашкелона упала и повредила позвоночник, когда искала укрытия от снарядов, и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
После ее смерти в госпитале "Барзилай" в воскресенье число погибших в результате масштабного ракетного обстрела два месяца назад возросло до пяти, что стало самым высоким показателем среди израильтян после войны в Газе 2014 года, которая началась ровно пять лет назад.
Напомним, в общей сложности более 600 ракет было выпущено по Израилю палестинскими террористическими группами во время вспышки 4 и 5 мая. Большое количество ракет было направлено на Ашкелон, прибрежный город к северу от Газы.
В ответ израильские военные нанесли сотни ударов по целям ХАМАСа. Система ПРО "Железный купол" перехватила более 240 ракет, выпущенных террористами.