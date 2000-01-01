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Бывшая Мисс Ирак: почему молчат о 700 ракетах ХАМАСа 07.07 18:44   MIGnews.com

Бывшая Мисс Ирак: почему молчат о 700 ракетах ХАМАСа

Сара Идан: «израильско-арабский конфликт не был основан на подлинных политических разногласиях».

Бывшая представительница Ирака на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» во вторник осудила арабские государства за их критику Израиля и заявила, что враждебность к еврейскому государству коренится в антисемитизме.

Известно, что семья Сары Идан была вынуждена покинуть Ирак из-за угроз расправы, о чем мы уже писали ранее.

Выступая во вторник в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека, Идан, которая живет в Соединенных Штатах, высказалась по теме израильско-арабского конфликта.

По её словам, израильско-арабский конфликт не был основан на подлинных политических разногласиях, однако уже «глубоко укоренился в системах верований, преподаваемых в мусульманских странах, которые являются антисемитскими».

Также она считает, что предвзятые СМИ, которые освещали боевые действия между Израилем и ХАМАСом в мае этого года, только подогревают ненависть и нетерпимость людей.

Идан успела отметить, что её называли предательницей за её поддержку мира с Израилем, и раскритиковать арабские СМИ, которые она обвинила в «публикации ложных переводов моих заявлений».

Во время своего визита в Иерусалим в прошлом году Идан призвала к миру между Ираком и Израилем, а также к урегулированию израильско-палестинского конфликта, заявив, что обе страны «имеют право сосуществовать на этой прекрасной земле».


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