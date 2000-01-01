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`ПА рухнет, если Израиль аннексирует хотя бы один метр` | Фото:07.06 19:42   MIGnews.com

"ПА рухнет, если Израиль аннексирует хотя бы один метр"

Высокопоставленный палестинский чиновник заявил, что Палестинская администрация "рухнет", если Израиль аннексирует "хотя бы один метр" территорий.

По его словам, для ПА станет коллапсом, если Израиль окажется ответственным за всех израильтян и палестинцев на Западном берегу.

"Если вы аннексируете один метр Западного берега, вы будете нести ответственность за все, что находится между рекой [Иордан] и [Средиземным] морем", - говорит заявил Саиб Эрекат 12-му каналу.

"Если аннексия будет осуществлена, Палестинская администрация не выживет. Нетаниягу хочет, чтобы ПА была уничтожена, а ХАМАС остался в Газе", - заявил он.

Ранее сообщалось, что применение суверенитета над частями Западного берега в одностороннем порядке подорвет интересы американской национальной безопасности и нанесет ущерб двухпартийной поддержке Израиля в Америке.

Такое заявление сделала спикер палаты представителей и представительница Демократической партии Нэнси Пелоси на онлайн-мероприятии, организованном Еврейским демократическим советом Америки


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