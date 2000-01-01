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Убийца Ори Ансбахер признал свою вину | Фото:07.06 11:58   MIGnews.com

Убийца Ори Ансбахер признал свою вину

В воскресенье, 7 июня, обвиняемый в зверском убийстве 19-летней Ори Ансбахер Арафат Арафайя признал свою вину.

Это произошло во время заседания окружного суда в Иерусалиме, передают израильские СМИ.

В постановлении уточняется, что Арафайя совершил жестокое нападение на Ансбахер и убил ее по националистическим мотивам.

Напомним, 7 февраля Арафайя, вооруженный ножом, вышел из своего дома в Хевроне в направлении Бейт Джала к лесу, где встретил и атаковал Ори.

Через два дня мужчину задержали. В операции участвовали несколько смешанных команд полиции, ЯМАМ и ШАБАК. Их членам было точно известны личные данные и местонахождение подозреваемого.

Он был арестован в мечети аль-Бирех, после чего началась конфронтация израильских сил с палестинцами, которые атаковали солдат, используя бутылки, камни и пруты арматуры.


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