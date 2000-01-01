07.06 11:58 MIGnews.com
Убийца Ори Ансбахер признал свою вину
В воскресенье, 7 июня, обвиняемый в зверском убийстве 19-летней Ори Ансбахер Арафат Арафайя признал свою вину.
Это произошло во время заседания окружного суда в Иерусалиме, передают израильские СМИ.
В постановлении уточняется, что Арафайя совершил жестокое нападение на Ансбахер и убил ее по националистическим мотивам.
Напомним, 7 февраля Арафайя, вооруженный ножом, вышел из своего дома в Хевроне в направлении Бейт Джала к лесу, где встретил и атаковал Ори.
Через два дня мужчину задержали
. В операции участвовали несколько смешанных команд полиции, ЯМАМ и ШАБАК. Их членам было точно известны личные данные и местонахождение подозреваемого.
Он был арестован в мечети аль-Бирех, после чего началась конфронтация израильских сил с палестинцами, которые атаковали солдат, используя бутылки, камни и пруты арматуры.
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