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Палестинцы готовят новую антиизраильскую резолюцию в ООН | Фото:07.06 17:31   MIGnews.com

Палестинцы готовят новую антиизраильскую резолюцию в ООН

Палестинская миссия в Организации объединенных наций готовит проект резолюции, осуждающей планы Израиля распространить суверенитет над частями Западного берега.

Соответствующий документ будет представлен Генеральной Ассамблее на рассмотрение, передает "Маaрив".

Резолюцию не представят Совбезу ООН, потому что Соединенные Штаты Америки наложат на нее вето.

"Мы готовы защищать любое решение, которое принимает правительство Израиля, столько, сколько необходимо. Мы будем работать с нашими друзьями по всему миру, чтобы бороться с враждебными инициативами", – сказал посол Израиля в ООН Дани Данон.

Он также назвал действия палестинцев политическим террором и призвал к прямым переговорам.

"Международное сообщество должно знать, что придание легитимности палестинским провокациям является наградой за отказ Абу Мазена (Махмуда Аббаса) вести диалог с Израилем", – констатировал Данон.


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