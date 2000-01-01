Сотрудницу El Al уволили за публикацию в Facebook

По данным издания, сотрудница El Al опубликовала критику в адрес группы Hatari, участники которой использовали свое появление в прямом эфире для демонстрации палестинских флагов.
После конкурса в закрытой группе появилась запись сотрудницы El Al о том, что при возвращении домой музыканты не смогут сидеть вместе, что якобы стало последствием их поведения в поддержку палестинцев.
"Именно так будут обращаться с исландской делегацией", - добавила стюардесса, имя которой не публикуется.
Узнав о записи уже после возвращения в Исландию, коллектив заявил о намерении подать иск против El Al.
Источники подтвердили, что увольнение было связано не с посадочными местами, за которые она не несла ответственности, а за нарушение политики компании, сфотографировав план рассадки на компьютере El Al и тем самым разоблачение коммерческой информации и нанесение ущерба частной жизни пассажиров.
Исландский новостной сайт mbl.is сообщил, что группе были назначены центральные места в трех задних рядах самолета - якобы в негласном протесте израильского персонала авиакомпании.
Между тем, правые активисты уже выразили свою поддержку уволенной сотруднице и требуют вернуть ей работу, угрожая бойкотом авиакомпании.