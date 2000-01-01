Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сотрудницу El Al уволили за публикацию в Facebook | Фото:07.06 09:35   MIGnews.com

Сотрудницу El Al уволили за публикацию в Facebook

Увольнение сотрудницы авиакомпании El Al за пост в Facebook с критикой участия Исландии в песенном конкурсе "Евровидение" вызвало фурор и угрозу бойкота в социальных сетях.

Об этом в пятницу, 7 июня пишет The Times of Israel.

По данным издания, сотрудница El Al опубликовала критику в адрес группы Hatari, участники которой использовали свое появление в прямом эфире для демонстрации палестинских флагов.

После конкурса в закрытой группе появилась запись сотрудницы El Al о том, что при возвращении домой музыканты не смогут сидеть вместе, что якобы стало последствием их поведения в поддержку палестинцев.

"Именно так будут обращаться с исландской делегацией", - добавила стюардесса, имя которой не публикуется.

Узнав о записи уже после возвращения в Исландию, коллектив заявил о намерении подать иск против El Al.

Источники подтвердили, что увольнение было связано не с посадочными местами, за которые она не несла ответственности, а за нарушение политики компании, сфотографировав план рассадки на компьютере El Al и тем самым разоблачение коммерческой информации и нанесение ущерба частной жизни пассажиров.

Исландский новостной сайт mbl.is сообщил, что группе были назначены центральные места в трех задних рядах самолета - якобы в негласном протесте израильского персонала авиакомпании.

Между тем, правые активисты уже выразили свою поддержку уволенной сотруднице и требуют вернуть ей работу, угрожая бойкотом авиакомпании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:45
Настало время сделать эмодзи с Торой
09:20
Либерман не поддержит Ганца на выборах
09:03
Сенаторы продвигают резолюцию против аннексии поселений
09:00
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею
08:45
Нетаниягу заявил, что ему отказывают в правосудии
08:34
Хищения в посольстве России в Тель-Авиве
08:18
Названа самая богатая женщина Израиля
08:18
Дубаи: Автобус с туристами влетел в дорожный знак, 17 жертв
08:05
Британский отчет: Израиль нарушает права человека
07:39
Полиция в очередной раз допросила Арье Дери
07:19
Беэр-Шева: 14-летняя девочка упала из окна и погибла
07:17
По горе Хермон выпущена ракета из Сирии
07:05
Дефицит бюджета Израиля высокий, но стабильный
06:16
Японская Miniso открывает в Израиле 6 новых магазинов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus