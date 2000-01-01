Сенаторы продвигают резолюцию против аннексии поселений

"Односторонняя аннексия частей Иудеи и Самарии поставит под угрозу перспективы решения конфликта по принципу "два государства – для двух народов", навредит отношениям Израиля с его арабскими соседями, поставит под угрозу еврейскую и демократическую идентичность Израиля и подорвет безопасность Еврейского Государства", – говорится в продвигаемой сенаторами-демократами резолюции.
В документе также подчеркивается, что "политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы сохранить условия, способствующие урегулированию на основе переговоров между двумя государствами".
Инициативу продвигают такие политики, как Джефф Меркли, Дик Дурбин, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Тэмми Дакуорт и Дайэнн Файнстайн.
Данная резолюция стала ответом на ранее озвученное премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявление о расширении израильского суверенитета над поселениями в Иудеи и Самарии.