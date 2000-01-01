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Сенаторы продвигают резолюцию против аннексии поселений | Фото:07.06 09:03   MIGnews.com

Сенаторы продвигают резолюцию против аннексии поселений

Пять сенаторов-демократов, включая двух ведущих кандидатов в президенты, в четверг представили резолюцию, осуждающую любой израильский план по аннексии поселений в Иудее и Самарии.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает The Times of Israel.

"Односторонняя аннексия частей Иудеи и Самарии поставит под угрозу перспективы решения конфликта по принципу "два государства – для двух народов", навредит отношениям Израиля с его арабскими соседями, поставит под угрозу еврейскую и демократическую идентичность Израиля и подорвет безопасность Еврейского Государства", – говорится в продвигаемой сенаторами-демократами резолюции.

В документе также подчеркивается, что "политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы сохранить условия, способствующие урегулированию на основе переговоров между двумя государствами".

Инициативу продвигают такие политики, как Джефф Меркли, Дик Дурбин, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Тэмми Дакуорт и Дайэнн Файнстайн.

Данная резолюция стала ответом на ранее озвученное премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявление о расширении израильского суверенитета над поселениями в Иудеи и Самарии.


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