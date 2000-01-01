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Британский отчет: Израиль нарушает права человека | Фото:07.06 08:05   MIGnews.com

Британский отчет: Израиль нарушает права человека

Британское правительство в четверг обвинило Израиль и палестинцев в продолжающихся нарушениях прав человека в своем первом ежегодном отчете о состоянии демократии и прав человека во всем мире.

Об этом пишет The Times of Israel.

Согласно 76-страничному докладу, в 2018 году "продолжались нарушения израильским правительством международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права в контексте израильской оккупации" Иудеи и Самарии, а также Газы, включая рост насилия со стороны поселенцев.

В то время как "надежная демократия" Еврейского Государства признается, в докладе выражается обеспокоенность по поводу "давления" на представителей гражданского общества, которые критикуют израильскую политику в отношении палестинцев.

"Израиль продолжил свою систематическую политику расширения поселений, что является нарушением международного гуманитарного права", - отмечается в документе.

В то же время в докладе обвиняются как Палестинская администрация, так и ХАМАС в "продолжающихся нарушениях прав человека".

Официально озаглавленный "Ежегодный отчет по правам человека и демократии Министерства иностранных дел и по делам Содружества", этот документ "дает оценку глобальным изменениям в области прав человека в 2018 году и доклады о ситуации с правами человека в 30 приоритетных странах в области прав человека", согласно британскому правительству.


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