07.06 07:17 MIGnews.com

По горе Хермон выпущена ракета из Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Несколько зенитных ракет были выпущены в направлении горы Хермон из Сирии в четверг, второй такой инцидент менее чем за неделю.Представитель ЦАХАЛа рассказал журналистам, что радары ЦАХАЛа засекли зенитные ракеты, выпущенные с Сирийской территории. Ни одна из них не упала на израильской территории и не представила угрозы.Инцидент произошел всего спустя несколько дней после того, как пять сирийских солдат были убиты в результате предполагаемого израильского нападения на авиабазу Т4 в восточной провинции Хомс. Это произошло в воскресенье, 2 июня, вечером, через день после ограниченного столкновения между Израилем и Сирией.В субботу, 1 июня, из Сирии в сторону горы Хермон были выпущены две ракеты, одна из которых упала на израильской территории. В ответ ВВС нанесли удары по нескольким сирийским военным позициям батарей ПВО на юго-западе Дамаска и Эль-Кунейтры, убив трех солдат и ранив еще семерых.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в воскресенье, что он «поручил Израильской армии принять решительные меры» в ответ на ракетный обстрел в субботу, который был нацелен на горнолыжный курорт Маунт-Хермон.«Мы не готовы терпеть ракетные обстрелы нашей территории, и будем реагировать с большой силой на любую агрессию против нас. Моя политика всегда была такой, и мы будем продолжать делать всё для безопасности Израиля», - заявил он.