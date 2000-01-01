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ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет | Фото:07.06 11:26   MIGnews.com

ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет

Израильские военные заявили, что пресекли попытку террористической группировки ХАМАС контрабандой ввезти на территорию Газы партии материалов для производства ракет.

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает The Times of Israel.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что в прошлом месяце были арестованы четыре подозреваемых за попытку прорвать морскую блокаду прибрежного анклава и добраться до Египта на двух лодках.

Инцидент произошел 11 мая, однако об этом стало известно только сегодня.

Согласно заявлению, опубликованному израильскими военными, четверо подозреваемых пытались добраться до побережья Синайского полуострова в Египте, где они должны были взять 24 барреля фибергласса (стеклопластика).

Армия заявила, что материал, который запрещен к ввозу в Сектор, должен был использоваться террористической группой для изготовления ракет.

Военные опубликовали отредактированное видео, показывающее операцию по перехвату палестинских судов, уличенных в нарушении протоколов безопасности, после того, как они вошли в запрещенную зону неподалеку от побережья Газы.


Задержанным предъявлены обвинения в членстве в ХАМАСе, в сговоре с целью осуществления теракта, а также в попытке оказать помощь террористической группе.


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