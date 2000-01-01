ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что в прошлом месяце были арестованы четыре подозреваемых за попытку прорвать морскую блокаду прибрежного анклава и добраться до Египта на двух лодках.
Инцидент произошел 11 мая, однако об этом стало известно только сегодня.
Согласно заявлению, опубликованному израильскими военными, четверо подозреваемых пытались добраться до побережья Синайского полуострова в Египте, где они должны были взять 24 барреля фибергласса (стеклопластика).
Армия заявила, что материал, который запрещен к ввозу в Сектор, должен был использоваться террористической группой для изготовления ракет.
Военные опубликовали отредактированное видео, показывающее операцию по перехвату палестинских судов, уличенных в нарушении протоколов безопасности, после того, как они вошли в запрещенную зону неподалеку от побережья Газы.