07.06 11:05 MIGnews.com

DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде

Поделиться

Все по теме

Комментарии





DC Dyke March возвращается после 12-летнего перерыва с новым требованием: никаких "националистических символов", включая флаги и знамена, которые представляют "нации, имеющие специфические репрессивные тенденции".Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает The Times of Israel В заявлении организаторов гей-парада говорится, что запрет включает в себя использование радужного флага с изображенной на нем белой звездой Давида, который, по их словам, слишком похож на флаг Израиля. Однако палестинские флаги будут приветствоваться.Один из организаторов, запланированного на сегодня гей-парада, Яэль Горовиц, сказал в интервью изданию The Washington Post, что "произраильский и проеврейский – это очень разные понятия"."Приветствуются и поощряются еврейские звезды и другие виды идентификации и празднования еврейства (ермолки, талиты, другие выражения иудаизма или еврейства). Мы просим участников не использовать произраильские атрибуты в знак солидарности с нашими странными палестинскими друзьями", – сказано в заявлении группы, опубликованном в Facebook.В среду коалиция ЛГБТ-организаций, а также еврейских и феминистических организаций уже призвала тех, кто стоит за DC Dyke March, незамедлительно извиниться за свое неуместное поведение.