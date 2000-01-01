Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде | Фото:07.06 11:05   MIGnews.com

DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде

DC Dyke March возвращается после 12-летнего перерыва с новым требованием: никаких "националистических символов", включая флаги и знамена, которые представляют "нации, имеющие специфические репрессивные тенденции".

Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает The Times of Israel.

В заявлении организаторов гей-парада говорится, что запрет включает в себя использование радужного флага с изображенной на нем белой звездой Давида, который, по их словам, слишком похож на флаг Израиля. Однако палестинские флаги будут приветствоваться.

Один из организаторов, запланированного на сегодня гей-парада, Яэль Горовиц, сказал в интервью изданию The Washington Post, что "произраильский и проеврейский – это очень разные понятия".

"Приветствуются и поощряются еврейские звезды и другие виды идентификации и празднования еврейства (ермолки, талиты, другие выражения иудаизма или еврейства). Мы просим участников не использовать произраильские атрибуты в знак солидарности с нашими странными палестинскими друзьями", – сказано в заявлении группы, опубликованном в Facebook.

В среду коалиция ЛГБТ-организаций, а также еврейских и феминистических организаций уже призвала тех, кто стоит за DC Dyke March, незамедлительно извиниться за свое неуместное поведение.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:26
ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет
11:16
Изнасиловавший и убивший израильскую студентку признал вину
10:45
Злоумышленник ограбил два банка, вооружившись авокадо
10:25
Отчет: За атакой на танкеры стоит государственный субъект
10:15
Министрам ПНА почти вдвое увеличили зарплату
10:03
Мильчан: Мне были противны просьбы четы Нетаниягу
09:45
Настало время сделать эмодзи с Торой
09:35
Сотрудницу El Al уволили за публикацию в Facebook
09:20
Либерман не поддержит Ганца на выборах
09:03
Сенаторы продвигают резолюцию против аннексии поселений
09:00
Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею
08:45
Нетаниягу заявил, что ему отказывают в правосудии
08:34
Хищения в посольстве России в Тель-Авиве
08:18
Названа самая богатая женщина Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus